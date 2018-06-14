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Gözyaşları sel oldu

Girne-Alsancak çevre yolundaki motosiklet kazasında ağır yaralanarak dün yaşamını yitiren Yazgım Karakurt, dün sevenlerinin gözyaşları arasında Lefkoşa’da toprağa verildi

14 Haziran 2018 Perşembe 09:37
Gözyaşları sel oldu

Havadis'ten Kardelen Göksu'nun haberine göre, Çevresinde motosikletlere olan tutkusu ile bilinen ve (Motorcu) lakabı ile tanınan 28 yaşındaki Yazgım Karakurt Cumartesi geçirdiği motosiklet kazasının ardından tedavi gördüğü Yakın Doğu Hastanesi’nde dün sabah yaşamını kaybetti.

Genç yaşta yaşamını kaybeden motosiklet sürücüsü Yazgım Karakurt’un acı haberi sevenlerini yasa boğdu.

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Karakurt, dün ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Yazgım Karakurt’un yakınları cenazede güçlükle ayakta dururken baba Karakurt, baygınlık geçirdi.  Karakurt’un yakınlarının  gözyaşları sel oldu.

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