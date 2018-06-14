Havadis'ten Kardelen Göksu'nun haberine göre, Çevresinde motosikletlere olan tutkusu ile bilinen ve (Motorcu) lakabı ile tanınan 28 yaşındaki Yazgım Karakurt Cumartesi geçirdiği motosiklet kazasının ardından tedavi gördüğü Yakın Doğu Hastanesi’nde dün sabah yaşamını kaybetti.

Genç yaşta yaşamını kaybeden motosiklet sürücüsü Yazgım Karakurt’un acı haberi sevenlerini yasa boğdu.

Karakurt, dün ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Yazgım Karakurt’un yakınları cenazede güçlükle ayakta dururken baba Karakurt, baygınlık geçirdi. Karakurt’un yakınlarının gözyaşları sel oldu.