Gözyaşlarıyla uğurlandı

Havadis'ten Gürsel Karagözlü'nün haberine göre, Lefke ve bölgesinin tanınmış simalarından, 42 yaşındaki Serdal Şen, yakalandığı hastalığa yenik düşerek önceki gün tedavi, için bulunduğu Türkiye’de hayata veda etti.

Şen’in cenazesi Kıbrıs’a getirilerek dün Lefke Şeyh Nazım Kibrisi Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Lefke Mezarlığı’nda defnedildi.

Erken vedası ile bölgeyi yasa boğan, çevresi tarafından sevilen Şen’in cenazesine aile, sevenleri, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Belediye meclis üyeleri, Belediye Emekçileri Sendikası ( BES ) Başkanı Mustafa Yalınkaya, mesai arkadaşları, siyasi parti temsilcileri, askeri yetkililer, bölgeden sevenleri katıldı.