Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını kimse bilmiyor
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını...
Google'dan flaş karar: Tablet üretimini kesiyor
Google'dan flaş karar!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha! Büyük bir sorunu çözecek
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha!...
Dünyanın en büyük uçağı satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
Dünyanın en büyük uçağı satışa...

Grand Sapphire Resort görücüye çıkıyor

27 Haziran 2019 Perşembe 18:18
Grand Sapphire Resort görücüye çıkıyor

Northernland Group tarafından tamamlanan ve temel atma aşamasına gelen Grand Sapphire Projesi’nin lansmanı 3 Temmuz Çarşamba akşam Arkın Palm Beach Otel’de yapılıyor.

Genç, dinamik ve deneyimi harmanlayan Northernland; bugüne kadar yaklaşık 3 bin aileyi ev sahibi yaptı. Mağusa bölgesinin en iddialı, çevre dostu ve sosyal alanları güçlü yapılarının mimarı olan Northernland Group, Grand Sapphire Projesi ile KKTC’deki inşaat sektöründeki çıtayı da yukarı çekmeyi planlıyor.

“Yedi yıldızlı yaşam alanı” konsepti ile hazırlanan Grand Sapphire, kusursuz bir çevre düzenlemesine sahip olacak şekilde tasarlandı. Grand Sapphire peyzaj düzenlemesi için, hali hazırda Yıldırım köyünde 3 bin adet ağaç yetiştiriliyor.

Gazi Mağusa- İskele Long Beach bölgesinde yer alacak proje, KKTC’nin en prestijli otellerinden birini de içerisinde barındıracak. Otel projesi yanında, rezidans, 7000 metre kare havuzlar, ve eşsiz bir çevre düzenlemesi içeren projenin lansman törenine farklı ülkelerden 200 kişilik bir emlak satış danışmanı grubu da katılacak. Gecede, projenin üç boyutlu görüntüleri ve dev maketi de ilk kez görücüye çıkacak.

Henüz lansmanı yapılmayan dev proje için 200 daire civarında ön talep ve satışta bulunulması, sürecin hızlı başladığının göstergesi oldu.

Northernland Direktörü Koral Bozkurt, lansman gecesi öncesi ciddi bir heyecan yaşadıklarını söyledi. Gecenin kusursuz olması için çalıştıklarını anlatan Bozkurt, “Yurt dışından ve yurt içinden çok sayıda konuğa ev sahipliği yapacağız. Grand Sapphire, şirketimizin 2003 yılından bugüne biriktirdiği deneyim ve güvenin bir ürünü olacak” dedi.

Northernland markasının otel işletmeciliği için de adım attığını söyleyen Koral Bozkurt, gerek satış ağı, gerekse ev sahipliği yaptıkları kişiler aracılığı ile ülke tanıtımına ciddi bir katkıda bulunmaya hazır olduklarını da söyledi.

25 değişik ülkeden inanı KKTC’de ev sahibi yaptıklarının altını çizen Bozkurt, “Grand Saphire projesi ile satış noktamızın 25 ülke üzerine çıkacağına inanıyoruz” ifadesini kullandı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güneş kardeşler 18 ay hapis yatacak!
Güneş kardeşler 18 ay hapis yatacak!
Güneş kardeşler 18 ay hapis yatacak!
Güneş kardeşler 18 ay hapis yatacak!
Güneş kardeşler 18 ay hapis yatacak!
Güneş kardeşler 18 ay hapis yatacak!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim