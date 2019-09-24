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Grev askıya alındı

Vergi-Sen grevi askıya aldığını bildirdi.

24 Eylül 2019 Salı 11:42
Grev askıya alındı

Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (Vergi-Sen) Trafik Dairesine bağlı Motorlu Araçlar ve Ehliyetler Birimi Girne şubesinde dün başlattığı grevi askıya aldığını bildirdi.

Vergi-Sen Başkanı Şebnem Kuyucuoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, “Bugün ilgili birimlere personel dairesi tarafından iki personel görevlendirildiğinden grev askıya alınmıştır” ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 24.09.2019 11:46
Anahtar Kelimeler:
AlındıAskıyaGrev
Yorumlar
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Kemal 2019-09-24 12:41:04

Kovun bu ipneleri
Kahve içmeye tek tek çıkarlarsa iş yetişir
nufus kaç kişi günde kaç kişi vergi dairesinde iş yapıyorda personel eksik. Birileri işe gelmesin diye personel alınmaz

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EK 2019-09-24 14:14:04

Hatırımız kalır, greve devam etseydiniz..Nasıl olsa öyle de çalışmazsınız, böylede çalışmayacaksınız..Allah hepimizi bildiği gibi yapsın..

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