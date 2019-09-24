Grev askıya alındı

Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (Vergi-Sen) Trafik Dairesine bağlı Motorlu Araçlar ve Ehliyetler Birimi Girne şubesinde dün başlattığı grevi askıya aldığını bildirdi.
Vergi-Sen Başkanı Şebnem Kuyucuoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, “Bugün ilgili birimlere personel dairesi tarafından iki personel görevlendirildiğinden grev askıya alınmıştır” ifadelerini kullandı.
Son Güncelleme: 24.09.2019 11:46
Kovun bu ipneleri
Kahve içmeye tek tek çıkarlarsa iş yetişir
nufus kaç kişi günde kaç kişi vergi dairesinde iş yapıyorda personel eksik. Birileri işe gelmesin diye personel alınmaz
Hatırımız kalır, greve devam etseydiniz..Nasıl olsa öyle de çalışmazsınız, böylede çalışmayacaksınız..Allah hepimizi bildiği gibi yapsın..