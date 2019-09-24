Grev askıya alındı

Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (Vergi-Sen) Trafik Dairesine bağlı Motorlu Araçlar ve Ehliyetler Birimi Girne şubesinde dün başlattığı grevi askıya aldığını bildirdi.

Vergi-Sen Başkanı Şebnem Kuyucuoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, “Bugün ilgili birimlere personel dairesi tarafından iki personel görevlendirildiğinden grev askıya alınmıştır” ifadelerini kullandı.