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"Grev" isimli film, KKTC’de izleyici ile buluşacak

Yönetmen Metin Yeğin’in "Grev" isimli son filmi, KKTC’de izleyici ile buluşacak. "Grev" filmi, 4 Mart Cuma günü saat 19.00’da Arabahmet Kültürevi’nde gösterilecek.

20 Şubat 2022 Pazar 13:58
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"Grev" isimli film, KKTC’de izleyici ile buluşacak
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Sol Hareket’ten yapılan açıklamaya göre, aSi Production, Sol Hareket ve Kıbrıs Bağımsız Feministler’in organizasyonu ile yapılacak film gösterimine, Yönetmen Metin Yeğin ve filmin oyuncularından Pelin Batu da katılacak. İzleyicilerin, filme girişte 72 saat içerisinde negatif sonuç alınmış PCR/antijen testi göstermesi gerekiyor.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Metin Yeğin’in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda La Casa de Papel dizisinde Lizbon karakterini canlandıran Itziar Ituño Martínez’in yanı sıra Tansel Öngel, Pelin Batu, Orhan Alkaya ve Nihan Aşçı yer alıyor.

1910 yılının Osmanlı İmparatorluğu’nda, Bursa’da ipek işçiliği yapan kadın işçilerin kötü çalışma koşullarına karşı birlikte gösterdikleri gerçek bir direnişin, bütün dünya ile iç içe geçen kurmaca öyküsünü konu alan filmin çekimleri Türkiye ve İspanya’da yapıldı.

Öte yandan açıklamada, Yönetmen Metin Yeğin’in önümüzdeki ay çekimlerine başlayacağı yeni filmi için 40 TL tutarındaki dayanışma biletlerinin satışa çıktığı ve dayanışma biletlerine Lefkoşa’da Işık Kitabevi’nden, Sol Hareket Genel Merkezi’nden, Girne’de 05488349656, İskele ile Mağusa’da 05338582038 ve  Güzelyurt’ta 05338523445 numaralı telefonlar ile irtibata geçilerek alınabileceği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Metin YeğinGrev
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