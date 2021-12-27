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Grev var, eğitim yok

KTOEÖS yarın tüm ilçelerdeki okullarda grev yapacak

27 Aralık 2021 Pazartesi 22:13
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Grev var, eğitim yok
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KTOEÖS tarafından yapılan Başkan Ozan Elmalı imzalı yazılı açıklamada, saat 10:30’da sendika önünde toplanılıp Meclise yürüneceği ifade edildi.

Toplumun her geçen gün yoksullaştırıldığı, el avuç açan, muhtaç duruma düşürüldüğü; devleti yönetenlerin sorumluluk duymak bir yana, memleket yangın yerine dönmüşken bunun farkında bile olmadığı ileri sürülen açıklamada; “Ekonomik çöküşü ve toplumsal yok oluşu kabul etmeyeceğiz. Yarın sokaktayız” denildi.

Devlet yetkililerinin adalet, fırsat eşitliği ve hak-hukuku umursamadığı savunulan açıklamada, “vurdumduymazlık, bencillik ve adaletsizliğin bedelini ülkenin gençleri ile çocuklarının ödediği” görüşü ifade edildi.

Açıklamada; “Bu ülkeyi yönetenler için ülkeye kim gelmiş, kim gitmiş önemli değildir. Yeter ki ekonomik çark çalışsın, insan sayısı artsın. Nitelik hiç önemli değil, nicelik bize yeter diyorlar. Bu ülkenin evlatlarını göç yollarına döküyorlar. Buna isyanımız var. Bu toplum bunları hak etmiyor. Dayattıklarınızı kabul etmiyoruz. Yarattığınız düzeni kabul etmiyoruz. Adaletsizliği, umur tacirliğini, el avuç açan bir anlayışı, halkı muhtaç halde dönüştüren bu yapıyı reddediyoruz” denildi.

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