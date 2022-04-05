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Grev ve eylemler artacak!

1 Nisan eylemini organize eden sendikalar KTÖS'te basın toplantısı düzenledi.

05 Nisan 2022 Salı 11:39
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Grev ve eylemler artacak!
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KTÖS Genel Başkanı Emel Tel toplantıda Sendikal Platform adına hazırlanan basın açıklamasını okudu. 
Tel, hükümetin Toplumsal Varoluş Mitingindeki taleplere kulak tıkadığına vurgu yaparak, devletin kaynakları israf etmeye devam ettiğini kaydetti.
Başbakan Sucuoğlu’nun halktan fedakarlık istediğini ancak TL’nin değer kaybı ve yaşanan enflasyon karşısında hiçbir adım atmadığını belirterek, direnmeye devam ettiğini söyledi.
Hükümetin temel tüketim ürünlerinin fiyatlarının denetleyemediğine vurgu yapan Tel, böylesi bir hükümetin vatandaşı siyaseten temsil edemeyeceğine vurgu yaptı.
“Sadece temel gıdaları tüketen bir ailenin aylık ekmek gideri 800 TL’ye çıkmıştır’ diyen Tel, bunun yanında elektrik faturalarının da ödenemeyecek noktaya geldiğinin altını çizdi.
Grev ve eylemler artacak!
Tel, şöyle devam etti:
Elektrik Kurumu’nu batırıp özelleştirmeye çalışarak, makam işgal etmeye devam etmektedirler. Sendikalarımız halkı düşünmeyen ve zamlarla bütçe dengelemeye çalışan hükümete karşı grev ve eylemleri artırma kararlılığındadır. 
Yapılacak olan grev, eylemler, yer ve saatleri…
Bu çerçevede yarın Girne Liman İdaresi ve Girne Gümrük Dairesi’nde tam gün uyarı grevlerine başlıyoruz. 8 Nisan Cuma günü yapılacak grevlerimiz de Perşembe günü açıklanacak takvimle belli olacaktır. Mağusa’da 8 Nisan Cuma günü grevlerimizin yanında yürüyüş ekmek ve mum dağıtma eylemi düzenleyeceğiz. 7 Nisan Perşembe günü ise sendikalarımız hayatı durdurucu genel grevler ve eylemler gündemiyle toplanıp, eylemleri her gün kamuoyu ile paylaşmaya devam edecektir. 
Tel, açıklamasının sonunda ‘ bu ülke sahipsiz değildir’ diyerek tüm örgütleri, iş yerlerini eylemlerine destek vermeye davet etti.

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