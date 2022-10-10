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Grevi askıya aldılar!

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) ile Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) maaş ödenemeyen Lapta, Yenierenköy ve Büyükkonuk belediyeleriyle ilgili bugün yapacağını duyurduğu eylemi askıya aldı.  

10 Ekim 2022 Pazartesi 09:44
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Grevi askıya aldılar!



Konuyla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklama yapan BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, Lapta, Yenierenköy ve Büyükkonuk belediyelerine ait devletin borçlarının gün içinde yatırılacağına ve belediyelerin devlet katkı pay farklarıyla ilgili ödemede bu 3 belediyeye öncelik verileceği konusunda söz aldıklarını belirtti.

Yalınkaya, söz konusu belediyelerin maaş sorunu çözmek için kendilerinden 1 gün süre istendiğini, verilen sözler yerine getirilmediği takdirde yarın eylemde olacaklarını ifade etti.

28 belediyenin ortak sorunun katkı payı ödemesiyle ilgili olduğunu de belirten Mustafa Yalınkaya, geriye kalan belediyelerle ilgili devlet katkı payı fark hesaplarının bu hafta içinde yapılacağı ve katkıların belediyelerin hesaplarına yatırılacağıyla ilgili de söz aldıklarını, Maliye ve İçişleri bakanlarının bürokratlarına bu yönde talimat verdiğinin bilgisini aldıklarını belirtti.

Sendikalar, bugün Meclis ve Başbakanlık önünde eylem yapağını duyurmuş

Son Güncelleme: 10.10.2022 09:49
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