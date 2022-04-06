Grevler başlıyor.. Limanlar grevde

Grev ve eylemlerini artırmaya karar verdiklerini duyuran sendikalar, bugün Girne Liman İdaresi ve Girne Gümrük İdaresi’nde tam gün uyarı grevi yapacak.



Sendikalar, dün bir basın toplantısı düzenleyerek, yeni yol haritalarına ilişkin olarak açıklama yaptı.

Buna göre, grev ve eylemlerini artırmaya karar verdiklerini duyuran sendikalar, bugün Girne Liman İdaresi ve Girne Gümrük İdaresi’nde tam gün uyarı grevi yapacak.

Sendikalar, 8 Nisan Cuma günü ise grevlerine yarın açıklanacak takvimle devam edecek.

Öte yandan sendikalar, Cuma günü Gazimağusa’da bir yürüyüş düzenleyerek, halka ekmek ve mum dağıtacak.

Sendikaların ortak basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“ Türk Lirasının enflasyonunun yarattığı fakirleşme ve UBP-DP-YDP hükümetinin acizliğini zamlarla örtme girişimlerine asla sessiz kalmayacağımızı vurgular, sendikalarımız dışında kalan esnaf, zanaatkar, iş ve sanayi çevreleri ile tüm üreticileri de eylem ve grevlerimize destek vermeye davet ederiz.”

Eylem ve grev kararları devam eden sendikalar şöyle:

KTÖS, KTOEÖS, KTAMS, KOOP-SEN, BES, DEV-İŞ, TÜRK-SEN, DAÜ BİR-SEN, BASIN-SEN, GÜÇ-SEN, ÇAĞ-SEN, HÜR-İŞ, KAMU-SEN, HAK-SEN, MAĞUSA TÜRK GENEL İŞ, DEV-İŞ, TÜRK-SEN, HÜR-İŞ.