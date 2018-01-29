Cypfruvex, 2017-2018 sezonunda üreticilerden teslim alınan Greyfurtların ürün bedellerinin bakiye ödemesinin 31 Ocak Çarşamba gününde itibaren yapılacağını duyurdu.
Cypfruvex İşletmecilik LTD.’den yapılan açıklamada, ilgili üreticilerin kimlik kartlarıyla birlikte Ziraat Bankası şubelerine müracaat etmeleri gerektiği kaydedildi.
Greyfurt ürün bedelleri 31 Ocak'ta ödeniyor
Cypfruvex, Greyfurtların ürün bedellerinin bakiye ödemesinin 31 Ocak Çarşamba gününde itibaren yapılacağını duyurdu.
29 Ocak 2018 Pazartesi 13:58
Cypfruvex, 2017-2018 sezonunda üreticilerden teslim alınan Greyfurtların ürün bedellerinin bakiye ödemesinin 31 Ocak Çarşamba gününde itibaren yapılacağını duyurdu.