Grid Group'tan KKTC'ye yatırım müjdesi

Grid Group, Dubai'nin en büyük grubu olan HBK Group ile yaptığı müzakereler sonucunda iki önemli konuda işbirliğine vardı. İşbirliklerine imzaları Grid Group adına Şirketlerinin Kurucu Başkanı Murat Teksöz atarken,

HBK Group adına ise Seyh hamed bin khlife el nuhiyen attı.

Anlaşmaların içeriğine göre HBK Group teknoloji ekiplerini KKTC'de pozisyonlandıracak.Ve dünyanın 20 ülkede kabul görmüş ödeme güvenlik sistemleri ile ilgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yatırımlar yapılacak.

Diğer anlaşılan konuda ise, HBK Group ile Grid Group Gana Ülkesindeki askeri hastanelerin anahtar teslim yapım projesinin yönetecek.