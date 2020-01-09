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Gübre analiz sonuçları tamam

09 Ocak 2020 Perşembe 20:34
Gübre analiz sonuçları tamam

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ülkeye ithal edilen gübrelerin analizlerinin yapıldığını ve içerikleriyle uyumlu bulunduğunu açıkladı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, tahıl üretiminde üst gübrelemede kullanılmak amacıyla ülkeye çeşitli firmalar tarafından 3-9 Ocak tarihleri arasında ithal edilen 40-50 kilogramlık katı gübrelerden numune alımları yapıldı.

Tarım Dairesi’ne bağlı Güzelyurt Toprak-Su Laboratuvarı’nda 4 adet ürüne yapılan analizler sonucunda elde edilen değerler içerikleriyle uyumlu bulundu.

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