Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
Whatsapp artık daha keyifli!
Whatsapp artık daha keyifli!
Yeni iOS'tan bir hata daha
Yeni iOS'tan bir hata daha

Güç-Sen'den Petrol-İş Sendikası Eylemine Destek

Güç-Sen, hükümeti arabuluculuk yapmaya K.T. Petrolleri yetkililerini de çalışanlarına kulak vermeye davet etti.

20 Kasım 2019 Çarşamba 13:28
Güç-Sen'den Petrol-İş Sendikası Eylemine Destek

Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç – Sen), Petrol – İş sendikasının Kıbrıs Türk Petrollerinde emek ve hak mücadelesi başlattığını belirterek, eylemi selamlayıp destek belirtti. Sendika, hükümeti arabuluculuk yapmaya K.T. Petrolleri yetkililerini de çalışanlarına kulak vermeye davet etti.

Güç-Sen Başkanı Derviş Dağman, yazılı açıklamasında, herkesin sağ duyu ile hareket ederek biran önce emekçilerin hakları ve istekleri dikkate alınarak K.T. Petrollerinde bir çözüm olmasını da temenni etti.

Dağman, “Çalışanların talepleri, emekleri dikkate alınmaz ve yasaları, talimatları hiçe sayarak başka logo ile başka firma adına akaryakıt satışı yapan Kalecik’teki diğer firma bu grev kırıcılığına devam ederse, GÜÇ-SEN gümrük çalışanları olarak bizler de akaryakıt gemilerinin boşaltılmaması da dahil Kalecik tesislerine hizmet vermeyerek Petrol İş ve K.T Petrolleri çalışanlarına destek vereceğimizi kamuoyuna duyururuz” dedi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Güç-Sen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Turkish power 2019-11-20 14:39:36

Bostan bile yata yata buyurmus helal bu yollar sana miskin celal

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Balistik inceleme sonuçları bekleniyor
Balistik inceleme sonuçları bekleniyor
Yağmur geliyor!
Yağmur geliyor!
‘KKTC Balıkçılığı İçin Ortak Yönetim’ çalıştayı düzenleniyor
‘KKTC Balıkçılığı İçin Ortak Yönetim’ çalıştayı düzenleniyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim