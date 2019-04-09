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GÜÇ-SEN eylemlere destek vereceğini belirtti

Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN) Genel Başkanı Derviş Dağman, kamu reformu ve zamlar konusunda sendikaların ve toplumun yapacağı eylemlere güçleri oranında destek vereceklerini belirtti.

09 Nisan 2019 Salı 16:37
GÜÇ-SEN eylemlere destek vereceğini belirtti
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Yazılı açıklama yapan Dağman, hükümet değişikliğinde toplumun beklediğinin hakların iyileştirilmesi olduğunu, beklentinin özel sektör çalışanlarının haklarının iyileştirilmesi, kamu çalışanlarının haklarının ise aşağıya çekilmesi olmadığını ifade etti.

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Dağman, “Daha adaletli bir vergi sisteminin getirilmesi, vatandaş sayısını bilen bir hükümetin olması, 47/10 Göç Yasasının kaldırılması, vatandaşa daha ucuz elektrik sağlanması, limanların çalışabilir, yaşanabilir yerler olması, asgari ücretin geçinilebilir bir ücret olması, eğitimin, sanatın, sporun daha iyi olması, hayvancının ve tarımın desteklenmesini beklemek her vatandaşın beklentisi olmalıdır” ifadelerini kullandı. Dağman şunları kaydetti:

“Halbuki hükümet ne yapıyor? Özel sektörü daha iyi çalışabilir bir sektör yapma yerine ‘kamuda çok hak var onu aşağıya çekelim’ diyerek 7/79 Kamu Görevlileri Yasası birçok ülkeden daha iyi pozisyonda iken 47/10 Göç Yasasını kaldırmak yerine ondan daha kötü bir yasaya Kamu Reformu diyor. Her sıkıştığında tüm sektörleri perişan edecek şekilde zam yapmaya devam ediyor. Gümrük Çalışanları Sendikası GÜÇ-SEN olarak, bu konularla ilgili öneriler sunduk fakat her zaman olduğu gibi ben yaparım olur mantığı devam etmektedir. GÜÇ-SEN olarak bu konulara duyarsız kalmayacağımızı, sendikaların ve toplumun bu konularda yapacağı eylemlere gücümüz oranında destek vereceğimizi kamuoyuna bildiririz.”

(T.A.K)

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Güç-Sen
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