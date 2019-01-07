Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni iPhone tasarımı ortaya çıktı, Huawei'nin ikizi gibi!
Yeni iPhone tasarımı ortaya çıktı
2 iPhone modelinin satışına yasak geldi
2 iPhone modelinin satışına yasak
iOS 13 geliyor! İşte iPhone ve iPad'lerin geleceği son nokta
iOS 13 geliyor!
Almanya'da hacker şoku: Cumhurbaşkanı'nın bile kimlik bilgilerini çaldılar
Almanya'da hacker şoku
Google Chrome kararıyor, görürseniz şaşırmayın!
Google Chrome kararıyor!
banner40

Güç-Sen harçlara yapılan zamlara tepki gösterdi

Güç-Sen, devlete ödenmesi gereken harç miktarlarına yapılan yüzde 30’luk zamlara tepki gösterdi, bu artışların insanları çökme noktasına getireceğini savundu. 

07 Ocak 2019 Pazartesi 13:58
Güç-Sen harçlara yapılan zamlara tepki gösterdi

Güç-Sen Başkanı Derviş Dağman yazılı açıklamasında, zamların 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren oransal olarak yüzde 30 olduğuna işaret ederek, “Ekonomik kriz nedeniyle dar boğaza giren, zamlarla ne yapacağını şaşıran vatandaşın; ailesine yetemez noktasında iken devlete ödemesi gereken bu harçları nasıl ödeyeceği tarafımızdan merak konusudur” dedi. 

banner41
Dağman, özel sektörde çalışan dar gelirli insanların bu rakamları ödeyemeyeceğinin net olduğunu ifade ederek, “Hayat Pahalılığı konusu ile ilişkilendirilen bu artışın insanımızı çökme noktasına getireceği kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı. 

Hükümeti “bir taraftan verirken almayı da ihmal etmemekle, dahası verirmiş gibi yapıp aslında fazlasıyla almakla” suçlayan Dağman, “hükümeti takdire şayan performansından ötürü tebrik ettiklerini” söyledi

Dağman, yaşanan adli suç vakalarındaki artışın esas sebebinin ekonomik olduğunu savundu. 

banner22
Anahtar Kelimeler:
Güç-SenDerviş DağmanHarçlarZamlarTepkiHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meclis Toplanamadı
Meclis Toplanamadı
Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği Sergisi Bugün Açılıyor
Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği Sergisi Bugün Açılıyor
Basın toplantısı sorunların aşılması nedeniyle iptal edildi
Basın toplantısı sorunların aşılması nedeniyle iptal edildi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim