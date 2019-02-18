GÜÇ-SEN, Kamu Görevlileri Yasası’nda Yapılmak İstenen Değişiklikleri Eleştirdi

Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN) Başkanı Derviş Dağman, “kamu reformu” olarak anılan Kamu Görevlileri Yasası’nda yapılmak istenen değişiklikleri eleştirerek, yasanın geçeceği günden itibaren süresiz grev de dahil her türlü mücadeleye gireceklerini açıkladı.
Hükümetin ülke koşullarını göz önünde bulundurarak, demokrasiyi işleterek tüm kesimlerle uzlaşarak hareket etmesi gerektiğini kaydeden Dağman, “Yasada diretilir ve tüm vatandaşlar hiçe sayılır, ‘kölelik’ yasasına evet denirse yasanın geçeceği günden itibaren süresiz grev de dahil her türlü mücadeleye gireceğimiz bilinmelidir. Demokrasi uzlaşı yönetimidir. ‘Ben yaparım olur’ yönetimi değildir. Bilin ki doğacak kaosun sorumlusu bizler değiliz, sizlersiniz” ifadelerini kullandı.
Özel sektör ve emeklilerin bitirildiği bu ülkede en iyi imkanlara sahip,en iyi tazminata sahip,en iyi emekli maaşına sahip memur sendikaları sadece kendileri için grev yapıyor,sanki bu memleketi siz kurtaracaksınız