GÜÇ-SEN: Sendika gücümüz tartışmaya açık değildir

GÜÇ-SEN, Maliye Bakanlığı’nda yetkili sendika olduğunu ve çalışan sayısı anlamında yüzde yüz örgütlü bulunduğunu ifade ederek, “2 milyar dolarlık ithalatı yönetebilecek kadar büyüktür; Ercan Havalimanı, 9 adet Kara Sınır Kapısı ve Limanlar ile GÜÇ SEN’in gücü tartışmaya açık değildir” dedi.

GÜÇ-SEN, “gücümüzü sınamayı kimseye tavsiye etmeyiz” uyarısında bulunarak, ek mesai konusunda çözümün genele yayılması ile beraber GÜÇ-SEN’in gereken katkıyı her daim koymaya hazır olduğunu ancak kobay olmayacağını kaydetti.

GÜÇ-SEN Başkanı Derviş Dağman yazılı açıklamasında, GÜÇ-SEN’in zor bir süreçten geçerek, mücadele ile kurulduğunu belirterek, zor zamanlardan haklarını koruyarak ve üyesinin her türlü menfaatini gözeterek bugünlere geldiğini belitti.

Sendikanın Yeşilırmak’tan Karpaz’a her bir üyesinin derdini dert edindiğini ve çözümler için çabaladığını belirten Dağman, şöyle devam etti:

“Şunu açıkça belirtmek isteriz ki sendikanın üye sayısı gücünü tanımlamak için doğru bir parametre değildir. Tam tersi ne kadar örgütlü olduğu ve kamu yapısı içerisinde nerede örgütlü olduğu bir sendikanın esasen gücünü ölçmek için doğru verilerdir.

GÜÇ-SEN Maliye Bakanlığı’nda yetkili sendika olmakla beraber çalışan sayısı anlamında ‘100/100’ örgütlüdür. 2 milyar dolarlık ithalatı yönetebilecek kadar büyüktür; Ercan Havalimanı, 9 adet Kara Sınır Kapısı ve Limanlar ile GÜÇ-SEN’in gücü tartışmaya açık değildir.

Saldırı ve haksız menfaat hiçbir zaman misyonumuz olmamıştır ancak gücümüzü sınamayı kimseye tavsiye etmeyiz. Ek mesai konusunda çözümün genele yayılması ile beraber GÜÇ SEN gereken katkıyı her daim koymaya hazırdır ancak kobay olmayacağımızın bilinmesini isteriz! Devamında beraber mücadelede omuz omuza olduklarımız tarafından ‘küçük sendikalar’ tabiri şu sıralar çok fazla telaffuz edilmektedir! Tekrar hatırlatmakta fayda görüyoruz ki GÜÇ SEN tanımladığınız çemberde değildir.

Hükümet edenlere ve kendini ‘büyük’ gören sendikalara GÜÇ-SEN’in açık uyarısıdır; yakın zamanda GÜÇ-SEN’i etkileyecek herhangi bir olumsuz gelişme durumunda yaşanacakların sorumlusu biz değiliz.”