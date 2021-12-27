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Güç-Sen Yarın Tam Gün Greve Gidecek

Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), zamları, pahalılığı ve yoksullaşmayı protesto etmek için bazı çalışanlar dışında yarın tam gün greve gidecek.

27 Aralık 2021 Pazartesi 13:12
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Güç-Sen Yarın Tam Gün Greve Gidecek
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Güç-Sen Başkanı Abdullah Özdoğan yaptığı yazılı açıklamada, Ercan salonda çalışanlar, 24/72 çalışanlar ve otomasyon eğitimine katılacak olanlar hariç tüm bölgelerde tam gün grev yapacaklarını duyurdu.
Özdoğan, tüm bölgelerde Salı gece 24.00’e kadar ek mesai çalışmayacaklarını bildirdi.

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