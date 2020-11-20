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Güç-Sen’den Gümrük Dairesi’nde Grev

GÜÇ-SEN, gümrük şubelerindeki personel eksikliği nedeniyle Gümrük Dairesi’nde grev yapıyor.

20 Kasım 2020 Cuma 11:32
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Güç-Sen’den Gümrük Dairesi’nde Grev

Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN), gümrük şubelerindeki personel eksikliği nedeniyle Gümrük Dairesi’nde grev yapıyor.

Gazimağusa personelinin katılımıyla gerçekleşen grev 10.00’da başladı 12.00’ye kadar devam edecek.

Anahtar Kelimeler:
GrevGümrük DairesiGüçSen
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