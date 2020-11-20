Güç-Sen’den Gümrük Dairesi’nde Grev

Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN), gümrük şubelerindeki personel eksikliği nedeniyle Gümrük Dairesi’nde grev yapıyor.
Gazimağusa personelinin katılımıyla gerçekleşen grev 10.00’da başladı 12.00’ye kadar devam edecek.
GÜÇ-SEN, gümrük şubelerindeki personel eksikliği nedeniyle Gümrük Dairesi’nde grev yapıyor.
Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN), gümrük şubelerindeki personel eksikliği nedeniyle Gümrük Dairesi’nde grev yapıyor.
Gazimağusa personelinin katılımıyla gerçekleşen grev 10.00’da başladı 12.00’ye kadar devam edecek.