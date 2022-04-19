Güç-Sen’in eylemi sona erdi

Gümrük Çalışanları Sendikası’nın (GÜÇ-SEN), personel eksikliği dolayısıyla Gazimağusa Limanı ve Girne Limanı’nda yaptığı ek mesai yapmama eylemi sona erdi.

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, “Eylemi sonlandırmak için bir haftadır yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Personel eksikliği nedeniyle bu eylemi gerçekleştirdiler... Personel sayısının artırılması mümkün olmamıştı” dedi.

İstihdam kapsamında yapılan sınavın önümüzdeki günlerde geçerlilik süresinin sona ereceğini aktaran Amcaoğlu, Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü ile sınavın geçerlilik süresinin 6 ay uzatıldığını belirtti.

Tüzüğün Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından eylem tamamlandı.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI