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Güçlü KKTC için katkılar devam edecek

Başbakan Ersan Saner ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ortak basın açıklaması yaptı.

23 Haziran 2021 Çarşamba 14:25
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Güçlü KKTC için katkılar devam edecek

Fuat Oktay özetle şu konulara vurgu yaptı

-          Corona virüs salgını sonrası turizm ve eğitime hazır bir Kıbrıs istiyoruz. Bu noktada havaalanı çok önemli. Oradaki inşaat son derece hızlı. Yıl sonuna sonlandırmaya çalışıyoruz

-          Tarım alanında gelişen sulama tünelinden sonraki sulama kanallarıyla alakalı 2 bin dönümlük bir alanımız vardı Güzelyurt bölgesinde. Mesarya ovasının sulanmasıyla ilgili o projenin durumunu da ele aldık. Bu çalışmaların da iyi gittiğini öğrendim.

-           Gençlik - spor alanındaki çalışmalarımızı gözden geçirdik. İyi gidiyor çalışmalar

-          Yeni hastane ile ilgili etüt çalışmaları yapılıyor, inşallah onun da temelini atacağız, gözden geçirdik.

-          Ekonomik anlamda salgının getirdiği bir takım sıkıntılar var. Tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de var. Her türlü desteği vereceğiz demiştik ve arkasında da duruyoruz.

-          340 bin aşıyı buldu gönderdiğimiz aşı sayısı. Bir sorun olmadan göndermeye de devam edeceğiz

-          Ekonomik anlamdaki desteklerimiz devam edecek. Çalışmaların üzerinden geçtik. Çiftçi ve esnafın, çalışanın herkesin… Türkiye’nin katkısı devam edecek bunlar hızlı bir şekilde sahaya yansıyacak . İmzaladığımız mali prtokol çerçevesinde projelere katkılarımız devam edecek. Tüm konularla alakalı Türkiye’nin katkısı devam edecek. Görüş birliği içerisinde bu konuları görüştük.

-          Cumhurbaşkanımızın da bu konu da bize talimatı nettir. Güçlü bir KKTC devletinin egemen eşit bir devletin inşa edilmesiyle alakalı çalışmaya devam ediyoruz. Bizlerin iradesi nettir.

-          Kültürel anlamda işbirliklerinin devamını arzuluyoruz. Yerel yönetimlerin çalışmaları var, işbirlikleri anlamında .. Sayın Fatma Şahin ile de görüştüm. Yapılan çalışmaları gördük, bu çalışmaların da hızlı şekilde sahaya yansımasını arzu ediyoruz.

Son Güncelleme: 23.06.2021 14:35
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