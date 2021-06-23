Güçlü KKTC için katkılar devam edecek

Fuat Oktay özetle şu konulara vurgu yaptı

- Corona virüs salgını sonrası turizm ve eğitime hazır bir Kıbrıs istiyoruz. Bu noktada havaalanı çok önemli. Oradaki inşaat son derece hızlı. Yıl sonuna sonlandırmaya çalışıyoruz

- Tarım alanında gelişen sulama tünelinden sonraki sulama kanallarıyla alakalı 2 bin dönümlük bir alanımız vardı Güzelyurt bölgesinde. Mesarya ovasının sulanmasıyla ilgili o projenin durumunu da ele aldık. Bu çalışmaların da iyi gittiğini öğrendim.

- Gençlik - spor alanındaki çalışmalarımızı gözden geçirdik. İyi gidiyor çalışmalar

- Yeni hastane ile ilgili etüt çalışmaları yapılıyor, inşallah onun da temelini atacağız, gözden geçirdik.

- Ekonomik anlamda salgının getirdiği bir takım sıkıntılar var. Tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de var. Her türlü desteği vereceğiz demiştik ve arkasında da duruyoruz.

- 340 bin aşıyı buldu gönderdiğimiz aşı sayısı. Bir sorun olmadan göndermeye de devam edeceğiz

- Ekonomik anlamdaki desteklerimiz devam edecek. Çalışmaların üzerinden geçtik. Çiftçi ve esnafın, çalışanın herkesin… Türkiye’nin katkısı devam edecek bunlar hızlı bir şekilde sahaya yansıyacak . İmzaladığımız mali prtokol çerçevesinde projelere katkılarımız devam edecek. Tüm konularla alakalı Türkiye’nin katkısı devam edecek. Görüş birliği içerisinde bu konuları görüştük.

- Cumhurbaşkanımızın da bu konu da bize talimatı nettir. Güçlü bir KKTC devletinin egemen eşit bir devletin inşa edilmesiyle alakalı çalışmaya devam ediyoruz. Bizlerin iradesi nettir.

- Kültürel anlamda işbirliklerinin devamını arzuluyoruz. Yerel yönetimlerin çalışmaları var, işbirlikleri anlamında .. Sayın Fatma Şahin ile de görüştüm. Yapılan çalışmaları gördük, bu çalışmaların da hızlı şekilde sahaya yansımasını arzu ediyoruz.