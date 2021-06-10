GÜKAD ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Kan Bağışı Etkinliği Düzenliyor

GÜKAD’dan verilen bilgiye göre, kan bağışı etkinliği, 12 Haziran Cumartesi günü 08.00 ile 14.00 saatleri arasında “Mustafa Gürsoy Kan Bağış Otobüsü”nde Güzelyurt Açık Pazar Oto Park alanında yer alacak.

“Hayat kurtarmak istiyor musunuz? Kan bağışında bulunmalsınız” sloganıyla düzenlenecek etkinlikte, “18-65 yaş arası her sağlıklı birey, son bir yıl içerisinde ameliyat olmamış, son bir ay içerisinde kendisi veya ailesinden bir bireyin yurtdışından gelmiş olmamak, bir gece önce alkol almamış olmak, Covid-19 aşısı olanlar bir ay sonra olmak şartı ile” kan bağışında bulunabilecek.