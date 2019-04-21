Güzelyurt Kültürel Mirası Yaşatma Derneği (GÜKMİYAD) Başkanı Berk Büyükoğlu oldu.



GÜKMİYAD’dan verilen bilgiye göre, dün gerçekleştirilen olağan genel kurulda, Berk Büyükoğlu dernek başkanlığı için genel kurulun onayını aldı. Derneğin başkanlığını son iki dönemde Batuhan Beyatlı yapıyordu.





Berk Büyükoğlu, genel kurulda 13 maddeden oluşan hedeflerini anlattı.Derneğin yetkili organlarında 2019 - 2021 döneminde görev yapmak için genel kurulun onay verdiği isimler ve görevleri şöyle:“Yönetim Kurulu Asbaşkanı İzel Oraç, Genel Sekreter Batuhan Beyatlı, Proje Sorumlusu Yağmur Tüm, Mali İşler Sorumlusu Enver Polili, Hukuk İşleri Sorumlusu Yaşar Orakçıoğlu, Sosyal İşler Sorumlusu Ali Solma, Engelsiz Güzelyurt Sorumlusu Hüseyin Sadıkoğlu, Çevre ve Sağlık Sorumlusu Niyaz Karamanoğlu, Gençlik ve Spor Sorumlusu Ahmet Sonat, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sorumlusu Şayan Ergülen, Eğitim Sorumlusu Hilmi Dindar, Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Hasan Karlıtaş; Disiplin Kurulu üyeleri Tayfun Can Onuk, Adem Sadrazam, Cahit Tuncal ve İrem Karataşlı; Denetleme Kurulu üyeleri Berkem Ertan Kurşunoğlu, Ergün Kıbçak, Mehmet Salih Tombul Ve Pembe Özen.”