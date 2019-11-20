Gülay Çekici, yeniden mahkemeye çıkarıldı

(Kamalı Haber) – Ülkede şok etkisi yaratan ve aleyhinde “Haksız Mal Edinme”, “Kamu Görevlisinin rüşvet talebi, Gizli bilgilerin ifşası ile Görevi Kötüye kullanma, Kamu görevlisi tarafından sirkat, Kamu Görevlisi tarafından rüşvet alma, Suç gelirini aklamak, Gerçeğe aykırı mal bildirimi” suçlamalarıyla yargılanmak üzere cezaevine gönderilen polis müfettişi Gülay Çekici, istinaf başvurusunu geri çekti.

Tutuksuz yargılanmak talebiyle istinafa başvuran Gülay Çekici, dün tutuklu olarak mahkemeye getirildi. Çekici’nin avukatı, müvekkilinin istinaf talebini geri çekmeyi talep etti.

Yargıtay Ceza, istinafı iptal etti.