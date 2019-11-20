Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
Whatsapp artık daha keyifli!
Whatsapp artık daha keyifli!
Yeni iOS'tan bir hata daha
Yeni iOS'tan bir hata daha

Gülay Çekici, yeniden mahkemeye çıkarıldı

20 Kasım 2019 Çarşamba 16:42
Gülay Çekici, yeniden mahkemeye çıkarıldı

(Kamalı Haber) – Ülkede şok etkisi yaratan ve aleyhinde “Haksız Mal Edinme”, “Kamu Görevlisinin rüşvet talebi, Gizli bilgilerin ifşası ile Görevi Kötüye kullanma, Kamu görevlisi tarafından sirkat, Kamu Görevlisi tarafından rüşvet alma, Suç gelirini aklamak, Gerçeğe aykırı mal bildirimi” suçlamalarıyla yargılanmak üzere cezaevine gönderilen polis müfettişi Gülay Çekici, istinaf başvurusunu geri çekti.

Tutuksuz yargılanmak talebiyle istinafa başvuran Gülay Çekici, dün tutuklu olarak mahkemeye getirildi. Çekici’nin avukatı, müvekkilinin istinaf talebini geri çekmeyi talep etti. 

Yargıtay Ceza, istinafı iptal etti. 

 

banner22
Anahtar Kelimeler:
Gülay Çekici
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
vatanperver 2019-11-20 16:48:29

Keske tum polislerin mal varliklari arastirilsa. O zaman kimler haksiz mal edinmis ,hersey ortaya ciksin. Bir vatandas olarak seffaf bir ulke istiyoruz.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Balistik inceleme sonuçları bekleniyor
Balistik inceleme sonuçları bekleniyor
Yağmur geliyor!
Yağmur geliyor!
‘KKTC Balıkçılığı İçin Ortak Yönetim’ çalıştayı düzenleniyor
‘KKTC Balıkçılığı İçin Ortak Yönetim’ çalıştayı düzenleniyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim