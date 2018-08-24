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Gülce teminata bağlandı

Hamitköy’de kırmızı ışıkta geçerken polis tarafından yakalanarak arabasında yapılan aramada silah ve canlı mermilerle yakalanan Türkistan Gülce aleyhindeki soruşturma tamamlandı

24 Ağustos 2018 Cuma 10:56
Gülce teminata bağlandı

Havadis Gazetesi’nden Devrim Demir’in haberine göre: Lefkoşa Hamitköy ışıklarında kırmızı ışıkta geçerken polise yakalanan zanlı Türkistan Gülce aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Soruşturma amaçlı 3 gündür poliste tutuklu bulunan Gülce aleyhindeki soruşturma tamamlanırken, zanlı dün teminat talebiyle yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Rauf Kürşad, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışının yasaklanması, KKTC vatandaşı iki kefilin 20 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Soruşturma tamamlandı

Mahkemede ifade  veren polis memuru Alpaslan Yavuz  olayla ilgili bulguları aktardı.

Yavuz, zanlı Türkistan Gülce’nin 20 Ağustos tarihinde, saat 06.00 sıralarında Lefkoşa’da işlediği trafik suçu nedeniyle polise celp edildiğini ve kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, bir adet 7,65 mm çapında tabanca ve tabancaya ait 10 adet canlı mermi bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis,  zanlının olayla  ilgili olarak suçüstü yakalandığını ve tabanca ile ilgili izahat istendiğinde söz konusu tabancayı Türkiye’den bir arkadaşının kendisine 2015 yılında getirdiği itirafında bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis memuru,  soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

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mourat hzcherver 2018-08-25 10:47:02

ne memleket be bu adam belkide binlerce kisinin olumune yol acacakti belki casus olarak dusmana silahlari satacakti di di di buna ragmen komik bir kefaletle elini kolunu sallayarak dolasmakta iYi Bayramlar

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