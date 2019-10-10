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Güler, 6 yıl hapis yatacak!

10 Ekim 2019 Perşembe 20:05
Güler, 6 yıl hapis yatacak!

Kamalı Haber

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Mustafa Hacıali Ltd isimli işyerinde meydana gelen vurgun olayı ile ilgili 2014 yılında aleyhinde birçok suç dosyası getirilen Şerife Güler, davalardan biri olan 20 bin 500 TL tutarındaki çeki sahteleyip, sahtekârlıkla para temin etmekten suçlu bulundu ve 6 yıl hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde çek sahteleme, sahte çeki tedavüle sürme, Muhasebe hesaplarında hile ve sahtekârlık,  müstahdem tarafından sirkat suçlarından itham edilmiş ve suçlamaları reddetmişti. Meydana gelen vurgun olayı ile Mali Suçlarla Mücadele Amirliği Ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, Şerife Güler ve Murat Çağıl’ın vurgunun tutarının 4 buçuk milyon TL ile 116 bin Euro olduğu belirlenmişti. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davanın dünkü karar oturumunda, KKTC Başsavcılığı adına Kıdemli Savcı Aliye Özçınar hazır bulundu. Dava kararını okuyan Başkan Fadıl Aksun, duruşma neticesinde sanığı suçlu bulup, mahkum ettiklerini açıkladı. Aksun, sanığın işlediği suçların ciddiyet ve vahametine değindi. Aksun, sanığın işlediği suçların 7 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü belirtti. Aksun, sanığın işlediği suçların işverenle işçi arasındaki güvenin suiistimal edildiği suçlardan olduğunu belirtti. Aksun, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, oybirliği ile 6 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı. Kararın ardından duruşmayı izleyen sanık yakınları karara tepki gösterdi.

Süreç nasıl gelişmişti?

Sanıklar, 2014 yılı içerisinde meydana gelen , “Çek sahteleme, sahte çeki tedavüle sürme, sahte belge düzenleme, sahte belgeyi tedavüle sürme” suçlarından tutuklanmış ve 7 Mayıs 2014 tarihinde teminat altında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Polis, zanlıların suç tarihinde Mustafa Hacı Ali LTD’de çalıştıklarını, şirket sahibi Mustafa Hacı Ali’nin 800 adet çek, 4 buçuk milyon TL ve 116 bin Euro çalındığına dair şikâyeti üzerine 2014 tarihinde soruşturma başlatıldığını belirtmişti. Polis, soruşturmaya konu olan 800 çekten 80 çek ile ilgili incelemenin tamamlandığını, Şerife Güler’in 5 çek üzerinde sahteleme yaparak 55 bin TL, Murat Çağıl’ın ise ise 75 çek üzerinde sahteleme yaparak 1 milyon TL çaldığına dair tespit yapıldığını ve bu suçlardan dolayı da aleyhlerine dava okunduğunu ifade etmişti.

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SST 2019-10-10 20:30:58

GULUYORUM ARTIK YA 150 BIN TL CALANA TEMINAT SERBEST TECAVUZ SERBEST AMA 20 BIN 6 YIL SAKA GIBI YA ACABA O GUN Kİ DAVAYI OKUYANIN PSIKOLAJISI ILE ILGILI MI ACABA YOKSA AVUKAT ILE ILGILIMI

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