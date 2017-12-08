Güler: "Devlet binlerce arazi verdi ama bize vermedi"

Diyalog'tan Melin Dobran'ın haberine göre, KKTC Vatanseverler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Uğur Güler, derneğin 2017 yılının Şubat ayında kurulduğunu söyledi. Başkan Güler, derneğin kurulma amacının dil, din, ırk ve kültür gözetmeksizin, insanları bir araya getirmek olduğunu dile getirdi. Tam 999 üyesi olan dernek, Lefkoşa’nın Taşkınköy bölgesinde faaliyet gösteriyor. Başkan Güler, dernek üyeleri ile bugüne kadar çeşitli etkinlikler yapıldığını ifade etti. Turizm Bakanlığı’nın derneğe arsa verdiğini belirten Güler, o arsanın mezarlık çıktığını söyledi. Güler, devletin kendilerine başka bir arsa vermesi için tekrardan başvuru yaptıklarını kaydetti.

“Irk, din ve kültür gözetmiyoruz”

Güler konuşmasının devamında şunları aktardı: “Derneğimiz 2017 yılının Şubat ayından itibaren faaliyet gösteriyor. Derneğimizin 999 üyesi var. Dernek üyelerimizin verdiği aidatlar ile kalkınıyor. Derneği kurmadan önce isim ve faaliyet bazında tartıştık. Sonra karar verdik ki insanları dil, din, ırk ve kültür ayrımı yapmadan bir araya toplayabileceğimiz bir isim olsun. Bu yüzden de derneğin adını KKTC Vatanseverler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği koyduk. Din ve kültür gözetmeksizin, üyeler kabul ettik ve toplanıp ortak etkinlikler yaptık. 2 kez kan bağışında bulunduk ve ihtiyaçlı ailelere yardımda bulunduk.

“Haziran’da etkinliğimiz olacak”

Dernek olarak kendi ayaklarımızın üstünde duruyoruz. Çeşitli etkinlikler yapmayı hedefliyoruz. Mesela önümüzdeki Haziran, her yöreyi kapsayan kültürel bir etkinlik yapmayı düşünüyoruz. Siyasi görüşümüz ise dürüst insanları iş başında görmek istiyoruz. Bu ülkeye faydalı olanı desteklemek istiyoruz.

“Verilen arsa mezarlık çıktı”

Bize turizm bakanı bir yer verdi. Dedik ki biz o yerin 10 dönümlük alanını telleyebiliriz. Ayrıca ağaç ekip sulaması da bizden olacaktı. Kıbrıs’ın ve Türkiye’nin turizm bakanları anlaşma imzaladılar ki Hatay’da yetişen alıç ağacının fidesini bize ekmek için verecekler. Maalesef ki bize Hamitköy’de verilen arsa, mezarlık çıktı. Devlet binlerce arazi verdi ama bize vermedi. Arsa verilmesi için tekrardan başvuru yaptık ve bekliyoruz.”