Künye
Kıbrıs 16
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte PCR ile çıkış yapmak isterken yakalandılar
Sahte PCR ile çıkış yapmak...
Lefkoşa ve Girne’de barikat operasyonu
Lefkoşa ve Girne’de barikat operasyonu
12 ay hapis cezası verildi
12 ay hapis cezası verildi
Uyuşturucudan mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucudan mahkemeye çıkarıldı
Yine kadına şiddet!
Yine kadına şiddet!

"Güler yüzlü anacığım. Işıklar içinde uyu mavişim"

02 Şubat 2022 Çarşamba 13:21
596 Okunma
"Güler yüzlü anacığım. Işıklar içinde uyu mavişim"
banner108

Serdar Denktaş’dan duygusal paylaşım:
Yeni nesil bilmez. O zor günlerde hemşire, Güneyden gelen göçmenlere verilecek giysileri tek tek elde yıkayıp ütüleyen, mutfağını gelen vatandaşa hep açık tutan, ilgili, titiz, kocasına aşırı derecede kıskanç, tüm acıları içine gömerek dik durmayı başaran, halkın içinden kopmadan yaşayan First Lady. Güler yüzlü anacığım. Her kayıp bir acıdır ama yaşınız kaç isterse olsun anne kaybetmenin acısı bir başka. Çünkü siz her zaman onun YAVRU'su olarak büyürsünüz. Hayattayken vakit bulmaz yeterince görmez sarılmazsınız, kaybedince özler, hayıflanır ama kucaklayamazsınız. Işıklar içinde uyu mavişim....

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elektrik kesintisi!
Elektrik kesintisi!
Polisten ani ölümle ilgili açıklama
Polisten ani ölümle ilgili açıklama
Yedikonuk'ta ani ölüm!
Yedikonuk'ta ani ölüm!









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim