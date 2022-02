"Güler yüzlü anacığım. Işıklar içinde uyu mavişim"

Serdar Denktaş’dan duygusal paylaşım:

Yeni nesil bilmez. O zor günlerde hemşire, Güneyden gelen göçmenlere verilecek giysileri tek tek elde yıkayıp ütüleyen, mutfağını gelen vatandaşa hep açık tutan, ilgili, titiz, kocasına aşırı derecede kıskanç, tüm acıları içine gömerek dik durmayı başaran, halkın içinden kopmadan yaşayan First Lady. Güler yüzlü anacığım. Her kayıp bir acıdır ama yaşınız kaç isterse olsun anne kaybetmenin acısı bir başka. Çünkü siz her zaman onun YAVRU'su olarak büyürsünüz. Hayattayken vakit bulmaz yeterince görmez sarılmazsınız, kaybedince özler, hayıflanır ama kucaklayamazsınız. Işıklar içinde uyu mavişim....