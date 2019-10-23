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Güler’in istinaf kararı açıklandı

23 Ekim 2019 Çarşamba 15:12
Güler’in istinaf kararı açıklandı

(Kamalı Haber) - Doğanköy’de 2 Mart 2017 tarihinde yüksek seste müzik dinleme nedeniyle, Fevzi Budak’ı bıçaklayarak ağır yaralayan ve Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Adam öldürmeye teşebbüs” suçundan 5 yıl hapse mahkûm edilen Burak Güler’in istinaf kararı dün açıklandı.

 Ceza kararını istinaf eden Burak Güler’in ceza kararına ilişkin açtığı istinaf reddedildi. Mahkeme, Vücut Bütünlüğü Hakkı’nın Anayasa ile korunduğuna ve sanığın işlediği suçların kamu düzenini yakından ilgilendiren suçlardan olduğunu ve bu tür suçları işleyenlere karşı caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi. Kararda hata olmadığını belirten mahkeme, kararı bozmadı. 

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Anahtar Kelimeler:
Burak Güler
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