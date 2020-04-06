Gülerman: “Teşekkürler beyaz melekler”

Lapta’da ikamet eden ve Koronavirüs testi pozitif çıkan Ahmet Gülerman, yaşadığı süreci sosyal medya hesabından anlatarak, duygu ve düşüncelerini ifade etti.

Gülerman’ın paylaşımı şöyle:

“Teşekkürler beyaz melekler. Arkadaşlar bende hasta olup doktora gidince corona virüsüne yakalandığımı öğrenmiş oldum Hepimizin çocuğu, annesi, babası, eşi, kardeşi ve yeğeni, yani kısacası sevdikleri var. Kimse sevdiği birine veya tanımadıklarına isteyerek virüs bulaştırmak istemez.

10 Mart tarihinden itibaren 25 Mart tarihine kadar evimde kendimi izole ettim fakat 16 Mart tarihinde coronavirüs pozitif olduğumu bilmeden, dışarı çıkıp bir arkadaşımla beraber kısa bir süre de olsa yakın temasta bulunmuş olduk. Fakat ben 25 Mart tarihinde kendimi iyi hissetmediğim için doktora gittim ve acilen beni Lefkoşa Devlet Hastanesi korona virüs bölümüne yatırdılar.

Aynı gece diyabet hastası olduğum için hemen tedavi sürecim başladı ve görevli doktorumuza yakın temasta bulunduğum kişileri söyledim. Onlarda arkadaşlara ulaştılar ve temas ettiğim kişilere test yapılması sağlandı. Maalesef bir arkadaşım benim gibi pozitif çıkmış ama sanal âlem klavye kahramanı arkadaşlarımız bir sürü değişik senaryolar yazdı. Ben bugün bir kere daha hiçbir şeyin dıştan göründüğü gibi olmadığını anlatmak istedim.

Lefkoşa Devlet Hastanesi doktorlarımız ve beyaz meleklerimiz, bizim için kendilerini ve ailelerini riske atıp bizimle beraber 24 saat boyunca temizlik dahi her şeyle ilgilendiler. 14 gün boyunca bıkmadan usanmadan her seslenişimizde hemen yanımıza koştular. Bunun için onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Beyaz melekler diyorum çünkü kimsenin ismini bilmiyorum ama inanın onlar hepsi birer melek. O izolasyon kıyafetleri içinde inanın bulunmak istemezsiniz. Ben bugün evime geldim hastalığım boyunca beni yalnız bırakmayan aileme ve arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim.

Kimse bilerek hasta olmaz ve birine bilerek bulaş bulaştırmaz. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız lütfen kendiniz ve aileniz için beyaz meleklere güvenin. Onlar bizim için ordalar. Karantinada görev yapan tüm doktorlarımıza ve beyaz meleklerimize, benimle ilgilenen Yağmur Aldağ ile Şebnem doktoruma, karantina bölümünde ismini bilmediğim hemşirelerimize, Doktor Ahmet Varış’a, kulak burun boğazda görevli beyaz meleklerimize ve ayrıca Zafer Erdoğmuş doktoruma teşekkür ederim.

Ayrıca klavye kahramanı arkadaşlarıma da teşekkürü bir borç bilirim. Arkadaşlar lütfen evde kalın huzurla kalın. Beyaz melekler sizlerin isimlerini bilmiyorum ama sizler birer meleksiniz. Hasta olmak ayıp değildir, saklayıp tedavi olmamak ayıptır.”