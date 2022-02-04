Gülgün Süt Mamülleri'nden kamuoyuna açıklama

Konuyla ilgili Gülgün Süt Mamülleri Ltd’den açıklama yapıldı.

Açıklama şu şekilde:

Firmamız Gülgün Süt Mamülleri Ltd,

Basında çıkan olumsuz haberle ilgili olarak siz değerli tüketicilerimize ve halkımıza karşı olan sorumluluğumuz için açıklama yapma gereği duyulmuştur.

3,000 m2 lik kapalı alanda, tüm gıda güvenlik belgeli, 12.000.000 Euro’luk yatırım ile temizlik,hijyen ve ürün kalitesi ile uluslararası standartlarda bir üretim kompleksine sahipsiz. Gerek ihracat yaptığımız yurtdışı firmalar, gerekse gıda güvenlik belgeleri aldığımız kuruluşlar tarafından her yıl denetimden geçmekteyiz.

Gülgün Süt olarak tüketicilerimize en kaliteli ürünleri sunmak için çalışmakta ve yatırım yapmaktayız. Fakat mümkündür ki bu kadar büyük bir üretim kompleksinde bazı etkenler gözden kaçabilmekte ve bizleri tüketicilerimiz karşısında zor durumda bırakabilmektedir.

Firmamız ihracatta olduğu gibi KKTC iç piyasasında da kendi ürün alanında öncü firma olup, birinci önceliğimiz kalite, hijyen, güven ve müşteri memnuniyetidir. Ortaya atılan bazı iddiaların tarafımızdan kabulü mümkün değildir. Fakat yinede belirttiğimiz gibi siz değerli müşterilerimize büyük bir özür borcumuzun olduğunun bilincindeyiz.

İddia edildiği gibi meydana gelen bu kusurun her türlü sabotaj, iftira ve rekabetçi ortamda rekabet şartlarına uymayan bir davranış olasılıklarını firmamız kendi güvenlik koşulları çerçevesinde araştırmaktadır.

İlgili ürünün ön incelemesinde sosyal medyada yansıtılan boyutta olmayıp, 2-3 mm çapında olduğu gözlemlenmiştir. Firmamız olabilecek diğer olasılıkları araştırmaktadır.

Tekrardan siz değerli halkımız ve müşterilerimizden özür diler, saygılarımızı sunarız"

GÜLGÜN SÜT MAMÜLLERİ LTD.