GÜLLE: “AŞILAR YÖNÜNDE GÜÇLÜ OLMALIYIZ”

Sağlık Eski Bakanı Ahmet Gülle, Covid-19 salgınıyla birlikte grip aşısının yanında bütün aşıların öneminin de arttığını söyledi ve “Aşılar yönünde güçlü olursak bizim için o kadar iyi olacaktır” dedi.



Aşıların vücudumuzdaki bağışıklığımızı güçlendirdiğini belirten Gülle, “Bulgularında benzer olduğu düşünüldüğünde tabii ki gribal olayları en aza indirmek için daha bir çaba harcamamız lazım bunun da en doğal yolu bağışıklığımızı güçlendirmektir” dedi.



Gülle, grip aşısını kış aylarının başı olan Ekim ayında yapılması gerektiğini ifade ederek, bu yıl bütün ülkelerde grip aşısına daha çok ihtiyaç olacağını ve muhtemelen tedarikte sıkıntı yaşanabileceğini söyledi. Gülle, yetkili kişilerin bunu şimdiden planlamış ve düşünmüş olmaları gerektiğini söyledi.



Gripte de ateşlenme, eklem ağrıları, vücutta kırıklık ve öksürük olduğunu söyleyen Gülle, “Bu bulgular Covid-19’un enfeksiyonları da vardır. Covid-19’un farkı oradaki virüs çok daha erken, daha yüksek oranda akciğerlere inebiliyor” dedi.

