Künye
Kıbrıs 35
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İbrahim Takımcılar 7 gün daha poliste tutuklu kalacak
İbrahim Takımcılar 7 gün daha...
"Son peygamber benim, dünyadaki herkes ölecek bir tek Kıbrıs’takiler hayatta kalacak”
"Dünyadaki herkes ölecek bir tek...
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Telefon görüşmeleriyle ilgili soruşturma yapılacak
Telefon görüşmeleriyle ilgili soruşturma yapılacak
Flaş Haber
Tüp gaza zam gelecek mi?
Kapat

Güllü, UBP İskele İlçe Başkanlığı’na adaylığını açıkladı

Ulusal Birlik Partisi’nde (UBP) yıllarca ocak örgüt başkanlığı yapan Metin Güllü, UBP İskele İlçe Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı.

20 Ağustos 2021 Cuma 13:16
106 Okunma
Güllü, UBP İskele İlçe Başkanlığı’na adaylığını açıkladı

Ulusal Birlik Partisi’nde (UBP) yıllarca ocak örgüt başkanlığı yapan Metin Güllü, UBP İskele İlçe Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı.

Metin Güllü’nün açıklaması şu şekilde:

Uzun yıllardır aktif görev aldığım ve mensubu olduğum UBP'nin çok kıymetli üyeleri; bir süredir, UBP İskele İlçe Başkanlığı’na adaylığım konusunda hem yakın çevremin hem de aynı davayı göğüslediğim dostlarımın gösterdiği ilgi ve alaka beni son derece mutlu etmiş ve gururlandırmıştır.  Bu sebeptendir ki partililerimin ilgisi, telkini ve desteği ile uzun yıllardır Örgüt Başkanı olarak hizmet verdiğim, davasını savunduğum partim UBP’nin İskele İlçe Başkanlığı’na aday olduğumu kamuoyunun bilgisine sunarım.  Bugüne kadar doğru olanı savunmak için verdiğim çaba ve uğraşlarım da kimsenin kuşkusu olmasın ki artarak devam edecektir. Bu süreçte aday olan/olacak tüm arkadaşlarıma başarılar diler, partimiz için hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Okulların Kantinleri İçin İhaleye Çıkıldı
Yeni Okulların Kantinleri İçin İhaleye Çıkıldı
20 güne yakın entübe olan hasta bugün normal servise alındı
20 güne yakın entübe olan hasta bugün normal servise alındı
Sıcak hava etkisini sürdürüyor
Sıcak hava etkisini sürdürüyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim