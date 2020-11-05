Gülşah Manavoğlu: "UBP'liler şeffaf olup, esas nedeni açıklamalı"

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Gülşah Manavoğlu,UBP’de ikinci kurultayın iptal edilmesi kararını değerlendirdi; Hasan Taçoy’un açıklamalarının kendisini tatmin etmediğini söyledi.

Bir vatandaş olarak konuya yaklaşımda bulunduğunu söyleyen Manavoğlu, kafasında bir soru işareti olduğunu dile getirdi.

Olağan kurultaya gidene kadar Ersan Saner’e neden görevin bırakılmadığını soran Manavoğlu, Taçoy’ın dün yarışa devam etme kararı alırken, bugün neden adaylıktan çekildiğini, adayları ikna eden noktayı merak ettiğini söyledi.

Manavoğlu, UBP’de kutuplaşma ve birlik – beraberliğin bozulma riskine karşı bu kararın alındığını anımsatarak, “UBP madem birlik ve beraberliğine önem veriyor. En başında neden birlik ve beraberlik düşünülmedi?” diye sordu.

Manavoğlu, “Geçtiğimiz kurultayın demokrasi şöleninde geçtiği söylenirken, bugün alınan kararın ardındaki sebep şeffaf şekilde açıklanmalıdır” ifadelerini kullandı.

KIBRIS POSTASI