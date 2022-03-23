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Gülşah Sanver Manavoğlu: Genel Sekreterlik görevimi devredeceğim

HP Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, görevini devredeceğini açıkladı.

23 Mart 2022 Çarşamba 22:59
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Gülşah Sanver Manavoğlu: Genel Sekreterlik görevimi devredeceğim
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Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, Genç TV ekranlarında yayınlanan ve Mustafa Alkan’ın hazırlayıp sunduğu ‘Er Meydanı’ adlı programa katıldı.

Manavoğlu, parti olarak önümüzdeki iki ay içerisinde yeni bir yol haritası belirlemek amacıyla çalışmalar yapılacağını söyleyerek, Ocak ayındaki kurultaya ve belediye seçimlerine hazırlanmaları gerektiğini vurguladı.

Manavoğlu, siyasete HP’den devam edeceğini dile getirerek, “Partiye yeni bir kan gelmesine inanan biri olarak, Genel Sekreterlik görevimi devredeceğim. 15 gün içerisinde yeni bir Genel Sekreterimiz olacak” dedi.

Manavoğlu, “Parti içerisinde bana verilen her görevi yapmaya hazırım...” ifadelerini kullandı.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI 

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