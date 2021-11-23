Gülşah Sanver Manavoğlu’ndan Hükümete Pahalılığın Önüne Geçme Önerisi

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HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

GÜLŞAH SANVER MANAVOĞLU’NDAN HÜKÜMETE PAHALILIĞIN ÖNÜNE GEÇME ÖNERİSİ

Ülkede yaşanan aşırı pahalılığa karşı alınabilecek tedbirler konusunda konuşan Manavoğlu, “Bizim acil olarak yapmamız gereken, öncelikle kredilerin tekrar ötelenmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra ülkemize ürün girişlerinde maliyet ve masraf yapan ne varsa onları elimine etmemiz lazım. Örneğin yurt dışlından sıvı yağ getiriyorsunuz, lojistik fiyatları 3 kat arttı. Gelen faturanın üzerine gümrük matrahı eklenirken aynı zamanda lojistikte ekleniyor. Dolayısıyla masraflar katlanıyor. Ya o lojistiği eklemeyeceksiniz ya da girişte vergi ve fon gibi şeyleri sıfırlayacaksınız. Veya dövizle ithal edilen ürünlerde döviz kurunu sabitleyeceksiniz” önerisinde bulunarak, pahalılığın önüne geçilebileceğini söyledi.