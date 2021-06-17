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Gülseren Bölgesinde Karaya Oturan Tankeri Kurtarma Çalışmaları Başladı

Jeneratör arızası nedeni ile Gazimağusa Limanı’na 01.03.2019 tarihinde demirleyen ve 17.01.2020 tarihinde demirden kurtularak Gülseren bölgesinde karaya oturan M/T RAWAN isimli tanker ile ilgili yerinden kurtarma ve tersaneye alınma çalışmaları başlamış ve tanker bu gün 35 metre kadar yüzdürülmüştür.

17 Haziran 2021 Perşembe 16:41
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Gülseren Bölgesinde Karaya Oturan Tankeri Kurtarma Çalışmaları Başladı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, 1995 yılı yapımı Tanzanya bayraklı M/T RAWAN isimli tankerin, Deniz Hukuku yetkisi altında açılan dava neticesinde 24.02.2020 tarihinde verilmiş olan emir ve hükme rağmen, davaya ilişkin haczedildiğini ancak aleni müzayede yolu ile satışının yapılmadığını ve bu güne kadar konu tanker gemisinin karaya oturmuş bir şekilde bekletildiğini anlattı.

Göreve gelir gelmez olası bir çevre felaketi yaşanmaması için hemen bahse konu tanker gemisinin Limanlar Dairesi Müdürlüğü kanalıyla gazete ilanı yayınlanmak suretiyle açık artırma usulü ile aleni müzayede yoluyla 22 Nisan 2021 tarihinde satışını gerçekleştirdiklerini ve Limanlar Dairesi Müdürlüğü ile Gazimağusa tersanesi teknik ekiplerinin çabaları ile tankeri yüzdürmek için bugün ilk denemeyi yaptıklarını sözlerine ekledi.

Canaltay, buna ek olarak 22.12.2016 yılında Laguna bölgesinde karaya oturan M/V CHRISDUL gemisinin de çevre kirliliği yaratabilecek olmasından dolayı bölgeden kaldırılması çalışmalarının olduğunu, gemiyi açık artırma usulü sattıklarını ve çok kısa süre içerisinde bahse konu geminin de kurtarılarak tershaneye çekileceğini belirtti.

Son Güncelleme: 17.06.2021 16:46
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