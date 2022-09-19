Gülseren Göleti’ne Uğrayan Flamingoların Sayısında Artış Gözlemlendi

Flamingoların göç yolu üzerinde durakladığı sayılı göletlerden biri olan Gülseren Göleti, muhteşem bir görsel şölen sunmasıyla birlikte her sene olduğundan daha fazla flamingoya ev sahipliği yapıyor olması bu şöleni ikiye katlıyor.

Birçok kuş severin ve doğa fotoğrafçısının akınına uğrayan Gülseren Göleti’ni ailelerin de ziyaret ettiği gözlemlendi.

Göleti beyaz bir örtü gibi kaplayan flamingolar, 70 yıla varan ömürleriyle en uzun yaşayan kuş türlerinden olan ve tek ayak üzerinde duruşlarıyla ve uyumalarıyla tanınıyor. Toplu yaşamı seven Flamingolar, sığ sularda yaradılışlarından gelen avlanma mekanizması olan kıvrık gagalarıyla avı saklandıkları yerden çıkarabiliyor. (MHA)