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Gülseren Göleti’ne Uğrayan Flamingoların Sayısında Artış Gözlemlendi

Neopolis sulak alanı olarak bilinen Gülseren Göleti’nin her yıl olduğu gibi bu yıl da ilk konukları yine Flamingo Kuşları oldu.

19 Eylül 2022 Pazartesi 13:23
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Gülseren Göleti’ne Uğrayan Flamingoların Sayısında Artış Gözlemlendi


Flamingoların göç yolu üzerinde durakladığı sayılı göletlerden biri olan Gülseren Göleti, muhteşem bir görsel şölen sunmasıyla birlikte her sene olduğundan daha fazla flamingoya ev sahipliği yapıyor olması bu şöleni ikiye katlıyor.

Birçok kuş severin ve doğa fotoğrafçısının akınına uğrayan Gülseren Göleti’ni ailelerin de ziyaret ettiği gözlemlendi.

Göleti beyaz bir örtü gibi kaplayan flamingolar, 70 yıla varan ömürleriyle en uzun yaşayan kuş türlerinden olan ve tek ayak üzerinde duruşlarıyla ve uyumalarıyla tanınıyor. Toplu yaşamı seven Flamingolar, sığ sularda yaradılışlarından gelen avlanma mekanizması olan kıvrık gagalarıyla avı saklandıkları yerden çıkarabiliyor. (MHA)

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