Gülserende Karaya Oturan Tanker Kurtarıldı

Jeneratör arızası nedeni ile Gazimağusa Limanı’na 01.03.2019 tarihinde demirleyen ve 17.01.2020 tarihinde demirden kurtularak Gülseren bölgesinde karaya oturan M/T RAWAN isimli tanker, Limanlar Dairesi Müdürlüğü, Gazimağusa Tersanesi teknik ekipleri ve Deep Dive Dalış Okulu personelinin çalışması sonucu kurtarılarak Gazimağıusa Limanı’na çekildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, göreve gelir gelmez Mağusa’da görüntü kirliliğine neden olan ve olası bir çevre felaketi yaşanmaması için M/T RAWAN’ın kurtarılması iin çalışma başlattıklarını söyledi.

Canaltay, Limanlar Dairesi Müdürlüğü kanalıyla gazete ilanı yayınlanmak suretiyle açık artırma usulü ile aleni müzayede yoluyla 22 Nisan 2021 tarihinde tankerin satışını gerçekleştirdiklerini, böylece kurtarma çalışmalarına başlanabildiğini aktardı.

Resmiye Canaltay, 1995 yılı yapımı Tanzanya bayraklı M/T RAWAN isimli tankerin, Deniz Hukuku yetkisi altında açılan dava neticesinde 24.02.2020 tarihinde verilmiş olan emir ve hükme rağmen, davaya ilişkin haczedildiğini ancak aleni müzayede yolu ile satışının yapılmadığını dolayısıyla tanker gemisinin karaya oturmuş bir şekilde bekletildiğini anlattı.

Canaltay, buna ek olarak 22.12.2016 yılında Laguna bölgesinde karaya oturan M/V CHRISDUL gemisinin de çevre kirliliği yaratabilecek olmasından dolayı bölgeden kaldırılması çalışmalarının olduğunu, gemiyi açık artırma usulü sattıklarını ve kısa süre içerisinde bahse konu geminin de kurtarılarak tershaneye çekileceğini belirtti.