Gültekin: Hayallerimden birisi uluslararası alanda bizi tanıtacak bir Kıbrıs filmi çekmek

Bu hafta sizleri Kıbrıslı yapımcı Galip Gültekin ile buluşturuyoruz. Galip Gültekin’in fantastik komedi olan Keloğlan filmi, 7 Eylül’de vizyona giriyor. 40 yıl sonra fantastik, Harry Potter tadında bir Keloğan ile tanışacağımız bu filmde, çevreci ağırlıklı mesajlar veriliyor.

Ünlü çocuk masalı Keloğlan’ın bu modern uygulamasında Keloğlan, arkadaşlarıyla birlikte çok sevdiği Cankız’ın çağrısına uyarak ormandaki hayvanların varlığını tehdit eden güçlere karşı mücadele veriyor. Leymosun’da izlediği filmlerden etkilenerek bugün sinema sektöründe yer alan Galip Gültekin ile Lefkoşa’da keyfli bir sohbet gerçekleştirdik. Kıbrıs ile ilgili uluslararası camiada ses getirecek ve adanın tanınmasında büyük katkısı olacak bir proje yapmanın büyük bir hayali olduğunu anlatan Gültekin, bu konuda Kıbrıslı işadamlarının ülke adına korkmadan olmasını istedi.

Son olarak Kıbrıs’ta çekilen “Seni Seviyorum Adamım” filmine imza atan Galip Gültekin, Keloğlan filmi konusunda iddialı konuşuyor. İşte detaylar....

“Seni seviyorum adamım” filmini Kıbrıs’ta çektik

SORU:Öncelikle sizi kamuoyuna biraz daha yakından tanıtmak istiyoruz.

GÜLTEKİN: Benim kanımda Kıbrıslılık akar. Hatta benim arkadaşım benim için “Kıbrıs aşığı” der. Gerçekten de öyleyim.Her ne kadar uzun yıllardır Türkiye’de yaşasam da benim doğduğum, büyüdüğüm, kendi kültürümün içindeki bütün o insancıl ve sevgi dolu duyguyu burdan aldığımı da bilirim. Kıbrıs’ın bana verdiği en güzel değerlerin bunlar olduğunu bilirim. O yüzden attığım her adımda da Kıbrısla ilgili birşey paylaşmak istiyorum.Kıbrıs’a geldiğim zamanlarda heyecanlanıyorum. Bundan birkaç sene önce de Kıbrıs’ta biliyorsunuz bir aşk filmi çektim. İkinci filmim bir korku filmi idi, hatta bana yapımcılar dediler ki, “Kıbrıs’ta korku filmi izlemezler”. Ama ben, “Olsun, hiç değise tanışmış olurlar diyerek “Cin Kuyusu”nu burada gösterime soktum. Sağolsun Kıbrıslılar da filmi izleyerek, ne kadar korku filmi sevilmese de burada iyi bir izleyici kitlesi yakalamamızı sağladı.

Selda İÇER / Haber Kıbrıs