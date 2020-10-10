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Gümrük Yasasına aykırı hareket eden 3 şahıs tutuklandı

Gümrüğe beyan edilmemiş çok sayıda sigara, elektronik sigara tütünü, cep telefonunu ve alkollü içki tespit edilen, teknedeki üç şahıs tutuklandı.

10 Ekim 2020 Cumartesi 16:20
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Gümrük Yasasına aykırı hareket eden 3 şahıs tutuklandı

Bugün saat 07.30 sıralarında,  Girne Turizm Limanından ayrılan bir tekneye Sahil Güvenlik ekipleri, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ve Girne Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından operasyon düzenlendi.

Lapta deniz kıyısından yaklaşık 2 mil açıkta Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilen tekne, Girne Turizm Limanına getirilerek teknede yapılan aramada; gümrüğe beyan edilmemiş çok sayıda sigara, elektronik sigara tütünü, cep telefonunu ve alkollü içki tespit edildi.

Mesele ile ilgili olarak teknenin kaptanı 30 yaşındaki H.Ç. teknede yolcu olarak bulunan 53 yaşındaki A.Y. ve olayla bağlantısı görülen gümrük memuru 43 yaşındaki S.Ç. tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor…

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