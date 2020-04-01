Gümrükçüler iş bıraktı!

Mağusa Limanı’na bu sabah saat 08.30’da Mersin’den gelen Toros isimli yük ve yolcu gemisine, gümrük çalışanlarının “kesintili maaş alacakları” gerekçesiyle görev bırakması nedeniyle işlem yapılamıyor.

İçerisinde 21 asker ve yaklaşık 30 TIR’ın bulunduğu Toros gemisi yaklaşık 3 saattir tahliye için bekliyor. Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlığı yetkilileri, gemiye işlem yapılabilmesi ve tahliyenin gerçekleşmesi için yoğun bir çalışma içerisine girdi. Dün akşam gümrük çalışanlarının koronavirüs salgını tedbirleri çerçevesinde kesintili maaş alacak olacağını öğrenen yetkili sendika GÜÇ-SEN, kendi üyelerinin de “aktif, sürekli ve elzem görev yürüttüğünü” ve kesintisiz maaş hak ettiğini belirterek, “iş yapma/ evde kal” çağrısı yapmıştı.

Kaynak : Haber Kıbrıs