Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Gümrükçüler iş bıraktı!

Toros isimli yük ve yolcu gemisine, gümrük çalışanlarının “kesintili maaş alacakları” gerekçesiyle görev bırakması nedeniyle işlem yapılamıyor.

01 Nisan 2020 Çarşamba 12:19
2081 Okunma
Gümrükçüler iş bıraktı!

Mağusa Limanı’na bu sabah saat 08.30’da Mersin’den gelen Toros isimli yük ve yolcu gemisine, gümrük çalışanlarının “kesintili maaş alacakları” gerekçesiyle görev bırakması nedeniyle işlem yapılamıyor.

İçerisinde 21 asker ve yaklaşık 30 TIR’ın bulunduğu Toros gemisi yaklaşık 3 saattir tahliye için bekliyor. Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlığı yetkilileri, gemiye işlem yapılabilmesi ve tahliyenin gerçekleşmesi için yoğun bir çalışma içerisine girdi. Dün akşam gümrük çalışanlarının koronavirüs salgını tedbirleri çerçevesinde kesintili maaş alacak olacağını öğrenen yetkili sendika GÜÇ-SEN, kendi üyelerinin de “aktif, sürekli ve elzem görev yürüttüğünü” ve kesintisiz maaş hak ettiğini belirterek, “iş yapma/ evde kal” çağrısı yapmıştı.

Kaynak : Haber Kıbrıs

Anahtar Kelimeler:
GazimağusaGümrükKoronavirüsMağusa Limanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ertaç 2020-04-01 13:54:12

Kesintiler fazla,böyle kesinti olmaz.Ama gemldekilere de günah

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
KARPAZLI ALI VELI 2020-04-01 13:15:08

BU GUNLERIDE MUM ILE ARAYACAGIZ. DENIZ BITTI. KIMSE FARKINDA DEGIL. SADECE BEN DEMEKLE OLMUYOR BU HAYAT.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Magusalı 2020-04-01 13:39:22

Gümrük işliyor. Niçin maaş kesintili.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
İngiliz Üsler bölgesindeki vaka sayısı 9
İngiliz Üsler bölgesindeki vaka sayısı 9
45 Market işletmesi denetlendi
45 Market işletmesi denetlendi
'Hijyen kurallarına uymayan' market mühürlendi
'Hijyen kurallarına uymayan' market mühürlendi
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim