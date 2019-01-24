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Gümrüksüz 5 bin 906 gözlük ile bin 970 kol saati ele geçirildi

H.G.D. (K-50) hakkında yasal işlem başlatıldı

24 Ocak 2019 Perşembe 16:26
Gümrüksüz 5 bin 906 gözlük ile bin 970 kol saati ele geçirildi

Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde dün bir araçta yapılan  aramada,  gümrüksüz 5 bin 906 güneş gözlüğü ile bin 970 kol saati ele geçirildi.

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Polis Basın Bülteni’ne göre, şüpheli görülen bir araçta polis tarafından yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş 5 bin 906 adet muhtelif markalarda güneş gözlüğü, 2 bin 955 adet gözlük kılıfı ve bin 970 adet muhtelif markalarda kol saati bulundu.

Söz konusu mallar Gümrük ve Rüsumat Dairesine teslim edilirken, olayla ilgisi görülen H.G.D. (K-50) hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
LEFKOŞASanayi BölgesiAraçAramaGümrüksüzGüneş GözlüğüKol SaatiHaberGündemKıbrıs
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