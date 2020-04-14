Günay: Yeni kredi çalışması yapılıyor. Son aşamaya gelindi

KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, BRT’de yayınlanan Dördüncü Boyut programına konuk oldu.

Hükümetin aldığı önlemleri değerlendiren Günay, hükümetin elinden gelen çabayı sarfettiğini ve yapılabilecekleri kendi kaynakları çerçevesinde masaya yatırdığını anlattı.

Kıbrıs Türkü’nün yaşadığını, tüm dünyanın yaşadığını ifade eden Günay, KKTC’de yapılanla, diğer ülkeler arasında yapılan arasında bir fark olmadığını kaydetti.

Hükümetin krediler ile ilgili yasa gücünde bir kararnama çıkararak, kredilerin ana para ve faiz ödemelerini 30 Hazirana kadar ötelediğini anımsatan Günay, bunun Rum tarafı ile kıyaslandığı zaman vade dışında aynı olduğunu belirtti.

Günay, yapılanın uluslararası standartlara ve Avrupa bankacılık otoritesinin önerilerine uygun olduğunu vurguladı.

Çek yasağı konusunda çalışma yürüttüklerini belirten Günay, mevduat sahibinin mevduatının da riske atılmaması gerektiğini söyledi.

Günay, çekler konusunda bir alacaklı, bir de borçlunun olduğunu ve yasa ile yapılacak düzenlemelerin bu denge içerisinde olması, hem borçlu, hem alacaklının haklarının korunması gerektiğini kaydetti.

Günay “Bankacılık sektörü olarak dedik ki bir milyarlık bir kredi paketi açıklayalım. Çekin borçluları piyasaya olan borçlarını gelsinler düşük faizli banka kredisi kullansınlar. Banka kredisine dönüşmüş olsun. Böylece alacaklı çekin karşılığını tahsil etmiş olsun. Ve bunun sonucunda da ödemeler sistemi tıkanmadan devam ediyor olsun. Kredi ile ilgili çalışmamız devam ediyor. Son aşamaya getirdiler artık. Herhalde bu hafta içerisi,nde açıklayacağız” dedi.

Günay, bunun çek ödeme, maaş ödeme ve işletme sarmayasinde kullanılabileceğini belirtti.

Bunun işletmelere yönelik bir paket olacağını kaydeden Günay, “bu kredinin özelliği piyasadaki faizin altında bir faiz ile kullanılacak” şeklinde konuştu.

Günay, “1 milyarlık büyüklük, faiz oranı yüzde 12 olacak ancak işletmeler bunun dokuz puanını ödeyecek” diyen Günay, kredinin 12 ay vadeli ve 6 ay sonra ödemeye başlanacağını kaydetti.

Bir küçülme dönemi yaşanacağını ifade eden Günay, bu süreçte yükselişe nasıl geçileceğine bakılması gerektiğini vurguladı. Günay, işletmelerin çalışanlarına sahip çıkmasının önemini vurguladı.

Türkiye’den para akışı talebi olduğunu bildiğini, hükümetin Türkiye ile temas halinde olduğunu kaydeden Günay, “biz de temmaslarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Günay, Türkiye’nin de çalışamlarını yürüttüğünü belirtyerek, “Türkiye’den elbette kaynak gelecektir. Kıbrıs Türkü’nü yalnız bırakmayacaktır” diye konuştu.

(BRT)