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Günaydın:İma ve ithamlar gerçeği yansıtmıyor

Türk Kızılay Derneği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Temsilcisi Recep Günaydın, kurumlarına ve şahsına yönelik ima ve ithamların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

11 Ocak 2019 Cuma 13:06
Günaydın:İma ve ithamlar gerçeği yansıtmıyor

Günaydın, talep edilmesi halinde, temsilciliklerinin ve şahsının tüm banka hesap kayıtları ile malvarlıklarına ilişkin tüm belgeleri, ayrıca tüm dernek kararlarını paylaşabileceğini kaydetti.

Günaydın yaptığı yazılı açıklamada, 5 Aralık 2018 Çarşamba günü itibariyle başlayan yoğun yağış sonucu oluşan sel felaketinde, araç eksiklikleri nedeni ile müdahalelerde sıkıntılar yaşandığı gerekçesiyle temsilciliğe iki adet 4x4 Pick-Up araç talep edildiğini kaydetti.

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Söz konusu talep sonrasında temsilciliklerinin Ankara’daki merkeze  yaptığı görüşmeler üzerine, Türk Kızılay Derneği Genel Müdürlüğü’nün, 19 Aralık 2018 tarihinde söz konusu ihtiyacı gidermek amacıyla, temsilcilik kanalı ile Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği’ne gereken araçların alınması ile ilgili masrafların üstlenilmesine dair karar aldığını beliren Günaydın, şöyle devam etti:  

“Bu karar üzerine, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği’nin, KKTC’de araç tedariki yapan 4 büyük şirketten teklif aldığını ve en uygun teklifi yapan Çangar Motors Co. Ltd.’den adeti 24 bin 500 Euro olmak üzere iki adet Ford Ranger marka 4x4 Pick-Up satın aldı. Söz konusu araç koçanları Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği adına kaydedilmiş ve araçlar teslim alınmıştır. Türk Kızılay Derneği’nin yaptığı yardım sonucunda, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği artık muhtemel bir sel felaketinde veya benzer bir afet durumunda, yardımlarını KKTC halkına çok daha etkin bir şekilde yapabilecektir.”

Günaydın, basında kurumlarına ve şahsına yönelik ima ve ithamların gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, gerekli hukuksal değerlendirmeyi yapması için, konun kurum avukatı Av. Ulaş Nazım’a havale edildiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Türk Kızılay DerneğiRecep GünaydınImaIthamHaberGündemKıbrıs
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