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"Güncel vaka sayısı 7, resmi olmayan açıklamaları ciddiye almayın"

Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs vaka sayısının 7 olduğunu, resmi açıklamalar dışında hiçbir habere itibar edilmemesi gerektiğini duyurdu.

17 Mart 2020 Salı 15:06
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"Güncel vaka sayısı 7, resmi olmayan açıklamaları ciddiye almayın"

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı’nın korona virüs ile ilgili resmî açıklamalarının Sağlık Bakanlığı web sayfası ve sosyal medya hesaplarından yapıldığını hatırlattı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Halkımız en doğru bilgiye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalardan ulaşabilir. Şu anda korona virüs pozitif vaka sayımız sabah açıklandığı gibi 7’dir. Basında ve sosyal medyada yer alan 8 pozitif vaka haberlerinin gerçekle alâkası yoktur. Bakanlığımız her gelişmeyi anında şeffaf bir şekilde paylaşmaya devam edecektir. Hastalarımızın genel durumu iyi olmakla birlikte, tedavileri devam etmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıKoronavirüs
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