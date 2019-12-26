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Gündem Kıbrıs adıyla çirkin iftira!

26 Aralık 2019 Perşembe 09:58
Gündem Kıbrıs adıyla çirkin iftira!

Yaklaşık 2 gün önce “gundemkibris.net” adıyla açılan ve “gundemkibris.com” anasayfasını birebir kopyalayan web sitesinin çirkin bir iftira oyunu olduğu öğrenildi. İftira için kurulan sahte sitenin inandırıcılığını arttırmak için ise sitemizin adı kullanıldı.

Web sitesi üzerinden “Uyuşturucu ve Eşcinsel fuhuş operasyonu!” başlığıyla sponsorlu paylaşılan haber görselinde sitemizde yayınlanan farklı bir habere ait görsel kullanılarak tamamen uydurma olan bir haber gerçekmiş gibi yayınlandı. Paylaşılan yalan haberde adı geçen vatandaşların sahte site ile ilgili yasal süreci başlatacakları öğrenildi.

Son Güncelleme: 26.12.2019 10:23
Anahtar Kelimeler:
GÜNDEM KIBRIS
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