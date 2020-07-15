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Gündem Kıbrıs Gazetesi'nde günün manşeti

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Rum tarafının Yeşilhat Tüzüğü’ne aykırı olarak Kuzey’e geçişleri engellemesi hakkında açıklama yaptı:

15 Temmuz 2020 Çarşamba 07:45
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Gündem Kıbrıs Gazetesi'nde günün manşeti

ÖZERSAY’DAN SİYASİ PARTİLERE TEŞEKKÜR…

Rum tarafının kuzeye geçişleri engellemesine karşı Meclis’te 6 siyasi partinin ortak deklarasyonunu değerlendiren Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, öneriyi hazırlayıp sundukları zaman tüm partilerin hemen hassasiyet gösterdiklerini belirterek, teşekkür etti. Konuyu BM ve AB’nin de gündemine getirdiklerini ifade eden Özersay, Rum Tarafına karşı hem BM hem de AB’nin karşı bir tavır belirlemesinin önemine vurgu yaptı. Özersay, Kuzey Kıbrıs ekonomisine zarar verme amacı bu türlü çağdışı hareketleri kabul etmelerinin söz konusu olamayacağını ekledi.

MARAŞ İÇİN DAÜ İLE PROTOKOL…

Kapalı Maraş’ın hangi aşamada olduğuna ilişkin açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, “Doğu Akdeniz Üniversitesi ile bir protokol imzaladık. Bu protokole göre üniversitenin Mühendislik Fakültesi binalara ilişkin hızlı bir çalışma yapacak, devlet olarak biz de bir miktar katkı koyacağız ve sonuçlarını raporlayacak ve envanter çalışmaları süreci bu şekilde tamamlanmış olacak” şeklinde konuştu.

“SOMUT ÖNERİ GELİR VE UZLAŞI OLURSA YÜRÜRLÜĞE GİRER”…

İç politikadaki son gelişmeleri de değerlendiren Özersay, İmar Planı ile ilgili mesajlar verdi. Özersay, “Geçen süre zarfında hükümet ortağımızdan İmar Planı’na ilişkin somut öneri alamadık. Belki geçirilen salgın dönemiyle bağlantılıdır diyerek önümüze bir aylık süre koyuyoruz. Somut öneri gelirse uzlaşıldığı oranda yürürlüğe girer. Bazı değişiklikler elbette olabilir. Bu bir aylık süre zarfında öneriler somutlaşmaz, yapıcı bir tutumla İmar Planı yürürlüğe konulamazsa bu ülkeye hizmet edemiyoruz anlamına gelir. O zaman da bu ortaklığın da çok fazla anlamı kalmaz” dedi.

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