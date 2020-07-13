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Gündem Kıbrıs Gazetesinde günün manşeti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eleştirilerine Pilli’den sert yanıt:

13 Temmuz 2020 Pazartesi 08:14
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Gündem Kıbrıs Gazetesinde günün manşeti


“CİDDİYETSİZLİK VE SORUMSUZLUK ÖRNEĞİ”…

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı dün yaptığı açıklamasında, Sağlık Bakanlığı’nın “KKTC Covid-19 Raporu”nu hala Cumhurbaşkanlığı ve iki toplumlu sağlık teknik komitesi Kıbrıslı Türk üyelerine sunmamasının “Büyük bir ciddiyetsizlik ve sorumsuzluk örneği” olduğunu kaydederek eleştirilerde bulundu. Akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı’ndan bir yazılı açıklama yapılarak Akıncı’nın açıklamalarına cevap verildi. 


“RAPOR HAZIR, 14 TEMMUZ’DA SUNULACAK”…

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, KKTC Sürveyans Raporu'nun detaylı bilimsel veriler ışığında hazırlandığını ve 14 Temmuz Salı günü gerçekleşecek toplantıda İki Toplumlu Sağlık Komitesi'ne sunulacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Akıncı'nın raporun gecikmesine ilişkin eleştirilerine değinen Pilli, "Sayın Cumhurbaşkanımız, gerek bakanlığımızdan gerekse şahsımdan raporun son durumuna ilişkin bir bilgi talep etmiş olsaydı, raporun hazır olduğunu öğrenmiş ve gün içinde yaptığı açıklamayı yapmamış olacaktı" dedi.

Anahtar Kelimeler:
GÜNDEM KIBRISMustafa Akıncı
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