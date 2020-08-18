Gündem Kıbrıs'ın bugünkü manşeti!

TEDBİRLER ARTTIRILIYOR!

Koronavirüs vakalarının hızla artmasının ardından Bakanlar Kurulu dün toplandı ve Covid-19’a karşı yeni tedbirler aldı. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından alınan kararlar madde madde şöyle:

1- Gemi yolu ile KKTC’ye gelen kişilerin sayısının azaltılmasına karar verildi:

Özellikle risk faktörünün deniz yoluyla gelişlerde yüksek olduğu ortaya çıktığı için deniz yoluyla gelen yolcularda ek tedbirler alma kararı alındı. Deniz yoluyla gelen yolcularda günlük 400 yolcu yerine 200 yolcu ile sınırlandırıldı.

2- Gemi yolu ile KKTC’ye gelenler PCR test sonuçları çıkına kadar limanlarda hazırlanacak yerlerde bekleyecek:

50 bin yolcu içerisinde deniz yoluyla gelenler arasında 66 pozitif vaka, hava yoluyla gelenler arasında 33 yolcunun pozitif çıktı. Özellikle risk faktörünün deniz yoluyla gelişlerde yüksek olduğu ortaya çıktığı için deniz yoluyla gelen yolcularda ek tedbirler alındı. Deniz yoluyla seyahatte yolcu sayısının kısıtlanması ve PCR test sonuçları çıkana kadar limanda bekletilmeleri yönünde görüş birliğine varıldı.

3- Tesadüfi (random) test sayısının arttırılmasına karar verildi:

Özellikle Güney Kıbrıs’a geçişlerde rastgele testler yapılacak ve riskin yüksek olduğu noktalarda da rastgele testler yapılacak. Deniz yoluyla ya da hava yoluyla ülkemize gelen yolculara da ülkeye girişte yapılan testlerinin negatif çıkmasına rağmen yine rastgele testler yapılacak. Gözden kaçan vakalarda böylece ortadan çıkacak.

4- Türkiye’den KKTC’ye gelecek olan yolcuların PCR test sonuçlarının daha güvenilir bir biçimde kontrolü sağlanacak:

PCR test sonuçlarının daha güvenilir şekilde kontrol edilmesi için, Sağlık Bakanlığı’nın T.C Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle istişare ederek, Türkiye’de gemiye ve uçağa binmeden yolcuların PCR test sonuçlarının daha güvenilir şekilde kontrol edilmesi yönünde bir uygulamaya gidilmesi için girişim yapılacak.

5- Bugün için 66 vakanın 25’i hastanede tedavi görürken, geriye kalan 41 vaka karantina merkezlerinde kalıyor. C kategorisi ülkelerinden KKTC’ye gelenler ve temaslı takibinde olan kişilerin daha merkezi bir yerde tutulması için karar alındı:

Tüm karantinaların bir merkezde olması ve daha merkezi bir tesiste konaklama sağlanması için Maliye Bakanlığı’nın girişimiyle merkezi bir noktada karantina tesisi kurulacak.

6- Eğlence merkezlerinin denetimi için Sağlık Bakanlığı’nın çalışması ilerleyen günlerde duyurulacak:

Eğlence merkezlerinde belirli bir metrekare bazında maksimum kaç kişinin bulunabileceği ve bunların ne şekilde kontrol edileceği, maske zorunluluğu bulunan alanlar ve denetiminin nasıl yapılacağı konusunun da netleşmesi için çalışma yapılacak.

7- Eğitim Bakanlığı 21 Ağustos tarihinde Sağlık Bakanlığı ile ortak bir toplantı düzenleyerek eğitimin başlangıç kurallarını kamuoyuna duyurulacak. Taslak çalışma hazırlandı.

Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı birlikte düzenleyecekleri basın toplantısı ile gerek ilköğretim, gerek orta öğretim gerekse yükseköğretimde hangi şartlar altında hangi tarihlerde hangi kurallar çerçevesinde eğitimin başlayacağına ilişkin açıklama yapacak. Yeni sisteme ilişkin taslak hazırlandı. Öğrenciler arasında fiziki olarak daha seyrek şekilde eğitim sürdürülmesine ilişkin tedbirler üzerinde çalışıldı. Üniversiteler bağlamında fiziki eğitim ile online eğitimi bir araya getirerek nasıl bir sistem kurulacağı yönünde de çalışma yapılacak.

8- Sağlık Kurulu’nun raporuna göre ilerleyen günlerde yeni kararlar alınmaya devam edecek:

Eğlence ve düğünler dahil nasıl tedbirler alınabileceği noktasında görüşmeler yapıldı. İleriki günlerde bu konularda birtakım kararlar alınacak.